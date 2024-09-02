以色列爆發大規模抗議　停火談判前景不明

中評社北京9月2日電／據央視新聞：以色列國防軍當地時間9月1日通報，在加沙地帶發現6名以方被扣押人員遺體。以色列多地當晚爆發大規模抗議，數十萬民眾走上街頭，呼籲以色列政府與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火協議，促成被扣押人員獲釋。



施壓政府“住手”



據以色列《新消息報》網站1日晚報導，當天全國約70萬人參加抗議，其中特拉維夫有55萬人。按照美聯社說法，這是本輪巴以衝突爆發以來，以色列國內規模最大的一次抗議。



1日晚，在以色列總理辦公室外，數以千計抗議者聚集，不少人難忍淚水。在特拉維夫，抗議者手舉被扣押人員照片，一些參加抗議的被扣押人員家屬抬著棺材。



視頻畫面顯示，警方將水槍對准堵塞道路的抗議者。據當地媒體報導，共29人在遊行示威中被捕。



參加抗議的特拉維夫居民什洛米特·哈科恩說：“我們確信政府做出這些（不達成停火協議）決定是為了自保，而非為了拯救被扣押人員的性命，我們需要告訴他們‘住手！’”



以色列最大工會組織猶太工人總工會1日宣布，為進一步施壓政府盡快達成停火協議，定於2日6時開始發起為期一天的全國性罷工，其間銀行和醫療服務將暫停。以色列國際航空樞紐本－古裡安機場2日8時起關閉。



以色列反對黨領導人、前總理亞伊爾·拉皮德號召民眾加入特拉維夫的示威。以國防部長約亞夫·加蘭特也呼籲盡快達成釋放被扣押人員協議。

