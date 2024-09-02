美韓實施雙龍演習重頭戲 演練立體登陸作戰

中評社香港9月2日電／作為美韓聯合登陸演習“2024雙龍演習”的一環，美韓兩國海軍和海軍陸戰隊2日動員艦艇、飛機和裝甲車等戰力在海上和空中演示立體登陸作戰。



韓聯社報道，據南韓海軍陸戰隊介紹，韓美海軍和海軍陸戰隊從上月26日至本月7日在慶尚北道浦項市一帶舉行2024雙龍演習，重頭戲是當天舉行的“決定性行動”。



演習一開始，韓軍無人機作戰司令部所屬無人機偵察部隊傳送偵察情報，韓美特種部隊隨後在海上和空中滲透並誘導打擊行動。之後，美國海軍陸戰隊麾下戰鬥機和攻擊直升機從美軍艦艇出動，為登陸作戰鋪路。韓美登陸部隊乘坐南韓型登陸突擊裝甲車（KAAV）和美軍兩棲輪式裝甲車（ACV）進行海上突擊，韓美兩軍氣墊登陸艇向海岸投送裝甲力量。



與此同時，韓美登陸部隊從空軍C-130運輸機空降，韓美海軍和海軍陸戰隊及南韓陸軍出動多架直升機進行空中突擊作戰。



當天，南韓海軍“獨島”號和“馬羅島”號運輸艦、美國海軍“拳師”號兩棲攻擊艦等40多艘艦艇，韓美兩軍直升機和運輸機、美軍戰鬥機等40多架飛機，以及韓美海軍陸戰隊裝甲車等50多臺車輛參演。值得一提的是，美國海軍陸戰隊新一代兩棲輪式裝甲車和韓軍無人機作戰司令部首次參加雙龍演習。



美韓兩軍2012年首次實施雙龍演習。演習一直持續至2018年，文在寅政府時期被叫停，去年開始規模擴大到師級，英國特種部隊也從去年起參演。