兩岸學者縱論美國因素與台海局勢

由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文學校共同主辦的兩岸和合論壇8月28日在澳門舉行（中評社 李子寧攝） 中評社澳門9月3日電（記者 林艷 李子寧）由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文學校共同主辦的兩岸和合論壇8月28日在澳門舉行，來自兩岸的30餘位專家學者就“外部因素對兩岸關係走向的影響”等議題展開深入交流研討，其中美國因素對台海局勢的影響成為與會者們熱議的焦點。



與會者們普遍認為，台灣問題作為中美關係中最敏感、最複雜的核心議題，其重要性也隨著中美戰略博弈加劇而不斷提升。因此，美國兩黨不論誰贏得大選，都不可能忽視或放棄打“台灣牌”，導致台海局勢面臨更為嚴重的動蕩，但美國對華戰略競爭也勢必會維持在“鬥而不破”的基本態勢。賴清德當局試圖利用中美戰略博弈提供的“戰略機遇”以實現其“拒統謀獨”的圖謀難以得逞，台灣自始至終是美國實施“以台制華”戰略籌碼，美國兩黨政客都不會允許被台灣當局牽著鼻子走。不管台灣當局願不願意，當中美關係改善的時候，兩岸關係也會隨之改善。



在此議題研討中，台灣孫文學校智庫召集人、中信金融管理學院教授韋伯韜、南開大學台灣經濟研究所教授曹小衡、中華戰略學會資深研究員張競、政治大學外交系教授黃奎博、復旦大學台灣研究中心主任信強受邀作主題發言。本節研討由廈門大學台灣研究院院長李鵬和中國文化大學國際企業管理學係教授邱毅共同主持。



復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強教授表示，近年來，隨著中美戰略博弈的不斷加劇，美國對中國的遏制和打壓也日益升級，導致兩國關係不斷下滑和惡化。無論是哈里斯亦或是特朗普贏得大選，美國都會將對抗和打壓中國視為其國家安全戰略議程上的最高優先事項。中美兩國未來在政治、安全、軍事、經濟和外交領域的緊張局勢有可能會出現不同程度、不同形式的升級。鑒於此，在對台政策領域，美國兩黨都不可能忽視或放棄打“台灣牌”，而是會繼續以“維持台海現狀”“反對大陸對台脅迫”為基礎主張，持續加強美台實質性關係和高層級互動，加大對台軍售、軍援力度，深化美台經貿與科技合作，支持台灣當局拓展“國際空間”，姑息甚至縱容賴清德當局對大陸發起“可控的”挑釁，從而導致台海局勢面臨更為嚴重的動蕩。同時，美國對華戰略競爭必須維持“鬥而不破”的基本態勢，否則其產生的巨大破壞性，也將令美國付出無法承受的代價。尤其是隨著美國綜合國力的不斷衰減，加之面對持續升級的俄烏衝突、巴以衝突，以及緊張不斷的朝鮮半島局勢，美國兩黨政客都深知台灣問題的敏感性和危險性，因而竭力避免在台海爆發危機甚至引發軍事衝突，維持台海以及東亞地區總體的和平穩定，將是其不得不做出的政策抉擇。

