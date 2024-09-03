網評：打造大灣區體育賽事　促進陸港交流

中評社北京9月3日電／打造大灣區體育賽事



來源：大公報 作者：陳克勤



2024巴黎奧運會內地奧運健兒代表團日前訪港三天，出席一連串的活動。國家隊在奧運場上表現卓越，健兒們勇奪40金27銀24銅，創造了境外參賽的最好成績。



自回歸以來，每一屆的奧運會後，中央都安排國家運動員訪港，與香港市民一起分享喜悅。國家隊在奧運會結束不久專程前來港澳訪問，充分體現出國家對香港的重視和厚愛。而國家隊亦同過往一樣，馬不停蹄參加各類互動，與香港青少年和各界充分互動，在訪問、交流中金句不斷，成為社會熱話。體育是凝聚人心的重要橋梁，亦是培養奮勇爭先、永不言棄向上精神的好平台。在上述兩方面，內地香港有著十分廣泛的互動空間和前景。



8月30日上午，國家運動員到訪體育學院，與香港運動員交流。一隊前往乒乓球場互動，另一組則與香港運動員挑戰劍擊、劃艇等四個體育項目。活動後，有參與的體院學生表示，欣賞國家隊運動員，即使挑戰自己不熟悉的運動，亦會全力以赴，是有體育精神的體現。在另一場活動上，亦有同學讚揚跳水明星全紅嬋說話簡短幽默，分享具啟發性，讓他們思考如何面對生活中的逆境和挑戰時，有更大的抗壓力。



從此可見，這些互動不僅讓香港青年有機會近距離接觸國家隊精英，也讓香港青年可以從他們分享的經歷中，尋找到向前的動力。事實上，回歸以來，港隊與國家隊的互動十分頻繁。單車隊、乒乓球隊都恒常到內地訓練交流，在與各個省市高水平運動員的競技中，港隊的水平亦不斷提高，在各項世界大賽上為香港斬獲榮譽。可以說，香港精英體育能夠發展至現今水平，離不開國家對香港體育發展的大力支持。



而這些交流與互動，目前主要是聚焦於專業訓練層面。未來，相關機構可以思考如何透過兩地運動員的公開互動交流，透過運動員之間的互相學習和相互認可，成為一段段兩地良性互動的佳例。例如“香港女飛魚”何詩蓓與“國家隊男飛魚”潘展樂，二人均是自由泳項目的世界一流選手，相信兩地熱愛體育的民眾，都期待見到兩位選手可以有更多交流，互相學習，一起進步成為更好的運動員和榜樣。

