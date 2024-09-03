網評：積極主動求變　精準調整定位

中評社北京9月3日電／積極主動求變 精準調整定位



來源：大公報 作者：林筱魯



香港在國家發展的進程中，一直都扮演著重要角色。從成功突破西方的封鎖，到成為引入外資和技術的橋梁，再到助力內地企業在國際市場上嶄露頭角，香港均發揮了獨特作用。然而，伴隨著國際政治、經濟環境的演變，香港必須精準地調整自身定位，才能夠在百年未有之大變局中，一如既往地貢獻國家發展。回顧歷史以洞察今朝、展望未來，或許我們能夠從過往的歷程中，探尋香港在國家未來發展中的角色定位。



1950至1960年代，新中國剛成立，面臨許多艱難險阻。香港憑借獨一無二的地理位置和特殊角色，在助力國家突破封鎖各方面發揮了重要作用。步入80年代，改革開放的春風強勁吹拂。許多香港企業率先響應國家號召，帶同資金、技術以及經驗，到內地投資設廠，在得益於政策紅利，壯大自身發展外，並將前沿技術引進內地，提升產品質量，香港發揮了“引進來”“走出去”重要作用。



適應時代需求不斷革新



在“引進來”方面，香港作為內地與世界之間的橋梁紐帶，讓不同國家更深入地瞭解中國的改革開放政策以及蘊含的巨大市場潛力，成功吸引大批外國企業關注並投資中國，許多外國資本透過香港進入內地各個產業領域。在“走出去”方面，香港也為內地的產品和服務，打造了一個高效的銷售平台，借助香港這平台走向世界，拓展國際市場。不論是內地的工業製品，還是特色農業出產，都憑借香港打入國際市場。



1990至2000年代，中國繼續堅定不移地向世界敞開大門，積極與國際接軌，更積極尋求加入世界貿易組織，力求深度融入全球經濟體系。在此期間，香港作為國家的國際金融中心，顯著地彰顯其關鍵角色。香港為內地企業提供了至關重要的融資管道。同時，香港的金融機構積極主動參與內地的金融改革，為內地金融體系的建設提供了寶貴經驗、專業人才、風險管理理念，創新金融模式，為內地金融市場注入活力。

