網評：“九三”勿忘國恥　增強志氣骨氣底氣

中評社北京9月3日電／“九三”勿忘國恥 增強志氣骨氣底氣



來源：大公報 作者：何志平



9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日。這一天，對於每一個中國人來說，都有著極為重要的意義。同胞逝去之殤，山河破碎之痛，永不敢忘！尤其是香港市民，更要牢記香港從1941年12月25日“黑色聖誕日”伊始所歷經的“三年零八個月”日占黑暗時期的苦難。



我們不能忘記，十四年抗戰，全國近4000萬同胞死亡，大半個中國被日軍踐踏，930餘座城市被侵占，4200萬難民無家可歸。



我們不能忘記，1941年12月8日，日軍發動太平洋戰爭並進攻香港，守衛香港的英軍僅僅抵抗了18天，時任總督楊慕琦就宣布投降。日軍在“大假日”全城搶奪，燒殺淫掠，無惡不作。日本侵略軍駐香港副總督平野茂後來在回憶錄《我們在香港的苛政與暴行》中寫道，日軍對香港人“進行了殘酷的掠奪、搶劫、殺人”，“港九的街道上還有許多屍骸未曾清理”，“海面上浮著數不清的死屍”。



不能忘記歷史的痛和屈辱



我們不能忘記，近四年的日本軍事侵略統治，香港遭到空前浩劫，社會秩序崩塌，民生停滯，人口銳減，經濟凋零。民眾飽受壓迫的同時，黑社會作亂、一些商人炒貨居奇、小偷強盜橫行等亂象，更讓百姓生活如煉獄。我的祖輩則居住在九龍油麻地，我的祖母在1941年12月初剛剛分娩尚未出月子，家中一周內就被暴徒“勝利友”強行入屋洗劫了十多次，祖父母被迫拖家帶口逃生。他們大大小小十四人先是千方百計地從油麻地躲到九龍塘的朋友家暫避，兩天後再從九龍塘潛行到大角咀海邊上了一條漁船，最後前往澳門荷蘭園逃難了三年又八個月。待1945年9月日本投降後重返家園，早已是面目全非，產業盡失，一家人只能栖身於一層的舊唐樓及天台裡。據估算，當時因戰爭至少有5.5萬人死亡，還有約100萬人被迫逃亡，踏上“無家可歸的要飯之旅”（途中因饑餓、傷病等死亡人數無法統計），香港總人口也由1941年的160多萬跌至約60萬。

