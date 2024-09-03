網評：工業硫磺熏枸杞，濃煙滾滾為何才察覺

中評社北京9月3日電／工業硫磺熏制枸杞，“濃煙滾滾”為何才察覺



來源：光明網 作者：秦川



近日，有媒體報導，記者在青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市發現，當地市場上的商戶為了把品相不好的枸杞賣出去，動起了用焦亞硫酸鈉增色的歪心思。無獨有偶，記者在甘肅省靖遠縣調查也發現，一些商戶為了提升枸杞的品質，選用工業硫磺熏制枸杞。



無論“亞鈉枸杞”還是“硫磺枸杞”，都有害身體健康。硫磺有毒，且含有大量的砷，人一旦食用，很容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害。用工業硫磺熏制的枸杞，被消費者食用，後果可想而知。



媒體曝光後，甘肅省靖遠縣食品安全委員會辦公室發布通報稱，當地已成立聯合調查組，將徹查枸杞種植加工環節的相關問題，對於違規違法責任人將依法嚴懲。應該說，當地的反應和表態很是迅速。



但問題是，如果相關部門早預防、早發現、早處理，何至於此？



有一個細節，記者在一戶村民的門口空地上，發現了收購枸杞的商戶搭建起的塑料棚子。深夜，記者靠近塑料棚，掀開簾子，發現棚內地上已經完全被染成了黃色。僅僅挑開一個口，就瞬間吸入了大量刺激性氣體，呼吸困難、淚流不止。開簾通風後，記者才進入棚子，發現了被熏制後的枸杞。此外，記者又在馬路對面發現了一個濃煙滾滾、散發著刺鼻氣味的熏制棚。



試問，這衝天的刺鼻氣味，除了記者聞得到，當地的監管部門是不是早該察覺？



報導稱，夜幕下多處可見的熏制棚，已經成了某村的一景，熏制收購上來的枸杞，似乎也成了枸杞豐收季各路商戶的一種習慣。如此明目張膽，記者看得見，監管部門是不是早該看得見？

