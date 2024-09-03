網評：虛構醫生被開除文案，製造醫患矛盾

中評社北京9月3日電／虛構“醫生被開除”文案，是在製造醫患矛盾



來源：光明網 作者：馮海寧



“因為在醫院開會時說‘反對病人做不必要的檢查’被開除了……”這段文字出自近日一名自媒體博主發布的視頻裡。媒體記者注意到，從2022年開始，幾乎一模一樣的文字就出現在各地數十名自媒體博主發布的視頻中。有的博主甚至在前一天發視頻稱被醫院開除，第二天就又發視頻稱自己是月入超7萬元的入殮師。



《中國網絡視聽發展研究報告（2024）》顯示，全網短視頻賬號總數達15.5億個，職業主播數量已達1508萬人。這是我國自媒體市場規模的一個縮影。應該說，多數自媒體賬號運營比較規範，但也有少數自媒體賬號存在蹭熱點、無底線吸粉引流等亂象，成為有關部門長期關注、整治的重點。



此次曝光的“醫生被開除”文案雷同，也是自媒體賬號亂象之一。有的自媒體平台在近一個月內，就出現了30多個自媒體賬號使用了一模一樣的“醫生被開除”文案。這說明了兩點：一是該文案具有明顯的引流作用，二是該文案涉嫌弄虛作假，違反相關規定。



“醫生被開除”視頻，給人感覺“真人真事”，但事實並非如此。例如一位博主透露，她的職業並非醫護人員，其自媒體賬號由員工運營，所謂“被醫院開除”的文案是在網上找的，發布目的是給賬號引流。其他復制該文案的博主情況也大致相似。



這種做法帶來了多重危害。首先，這種虛假文案對公眾是一種誤導。由於這類視頻中並未出現任何“內容系虛構或演繹”的提示，看到的網友就會誤以為“醫生被開除”是真實發生的事情。其次，這種文案是對醫療機構的抹黑。

