顛覆政權案：法官質疑35＋各被告欺騙市民

中評社北京9月3日電／據大公報報導，35＋顛覆案14名被告經審訊後被裁定“串謀顛覆國家政權”罪成，另31人認罪，共45人罪成。法庭昨日繼續聽取第六批被告求情。



多名被告承認積極參與



代表範國威的大律師吳靄儀辯稱，35＋計劃根本無法實現。法官質疑，若各被告真誠不相信計劃會成功，是否代表當初他們在所謂“初選”中利用35＋計劃拉票造勢，只是在欺騙所謂“初選”中投票的市民。吳回應稱不適合作回應。



代表陳志全的大律師馬維騉指，陳志全屬“積極參與者”，但認為其參與程度低，指他沒參與過記者會或新東協調會議，並形容他在新東WhatsApp群組僅是“沉默的閱讀者”，香港國安法實施後其參與少於其他人，衹有街站拉票等。



代表楊岳橋的資深大律師蔡維邦認為，楊屬“積極參加者”，惟不屬被告中最積極的一位。蔡又讀出楊親撰的求情信，指作為大律師承認自己犯下刑事罪行感到難堪，對犯下本案感真誠後悔。楊承認，案發時自己所使用的言辭只會令當時的政治局勢惡化，認為自己當時被持有相似政治信念的氛圍所左右。楊承諾未來會退出政治，絕不再犯。



認罪被告劉颖匡自行求情指出，自己應屬“積極參與”，但程度屬中等至偏低。劉稱，戴像一個“銷售”（salesman），不停推銷“35＋”計劃，又向他指該計劃是一個最“安全”的方法去爭取“五大訴求”。他承認自己在七一立法會暴動案保釋期間犯案，接受保釋期間犯案乃加刑因素，但希望法庭不要因此加刑太多。