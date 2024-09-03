宣傳維護網安　三電車未來四周穿梭港島

創新科技及工業局局長孫東教授出席2024網絡安全宣傳周─電車宣傳啟動禮。（圖源：大公報） 中評社北京9月3日電／據大公報報導，今時今日網絡攻擊與日俱增，騙徒手法層出不窮，市民必須提升自身網絡安全防範意識。為響應國家網絡安全宣傳周，剛成立不久的數字政策辦公室（數字辦）將進行一系列活動，昨天就以電車宣傳活動打響頭炮。創新科技及工業局局長孫東在啟動禮上致辭表示，三台印上“全城攜守 網安在手”電車車身設計比賽公開組得獎作品的電車，將會在未來四個星期穿梭港島，以喚起市民對網絡安全的關注，提醒市民不要誤墮網絡陷阱。此外，當局亦在多個電車站設置網絡安全宣傳周有獎問答遊戲活動廣告牌。



孫東續說，當局一直與各界合作加強資訊保安意識。上月初，數字辦聯同香港互聯網註冊管理有限公司、警務處網絡安全及科技罪案調查科和香港網絡安全事故協調中心，合辦了全港首個大規模網絡安全攻防演練比賽。該活動也是今年11月香港首個實境網絡攻防演練的前奏，模擬真實的網絡攻擊，以攻築防。另外，本周六起一連9日（7至15日），當局將在荃灣愉景新城舉行網絡安全宣傳周同樂日。現場將會設有內容豐富的展覽攤位，以及各種互動遊戲，通過生動有趣的方式向廣大市民宣傳網絡安全意識。