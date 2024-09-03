優化高才通　讓人才有用武之地

中評社北京9月3日電／據大公報報導，香港特區“高才通”計劃實施超過一年半，截至今年7月底，累計已批出74587宗申請。中共二十屆三中全會《決定》明確指出“支持香港打造國際高端人才集聚高地”，政府正研究改良“高才通”計劃，希望吸引更多年輕人來港落地生根，政府未來也會繼續投入新資金，引導產業發展，同時吸引私人資金參與投資，讓來港人才“有用武之地”。



有去年通過“高才通計劃”留港的專才建議，特區政府可針對高才，推出更多創業補貼政策，用創業帶動就業。＼大公報記者 賴振雄



“高端人才通行證計劃”（簡稱“高才通”計劃）2022年12月28日推出，旨在吸納高收入、高學歷、富工作經驗的優質人才來港發展，合資格的外來人才毋須先獲香港雇主聘用，便可透過高才通計劃申請為期兩年的簽證來港探索機會，但在其獲批簽證有效期屆滿前提出延長逗留期限申請時，必須已獲得聘用，或已在香港開辦或參與業務。



每月平均逾4200宗申請



入境處回復《大公報》查詢時表示，“高才通”計劃截至今年7月底，共收到93842宗申請，其中74587宗獲批，4531宗被拒，計劃推出後，申請不斷，最新數字顯示，除了今年6月份收到3927宗申請，其餘月份申請宗數平均達到4200宗以上，證明計劃熱度持續。



在過去一年獲批高才之中，12880人屬A類，即高收入人才，全年收入達250萬元或以上；至於B類，即獲批高才的學歷資格，獲指定綜合名單內訂明的合資格大學頒授學士學位，並於申請前五年內累積至少三年工作經驗，共有22980人；C類，即跟B類一樣獲得等同學歷資格，但工作經驗少於三年，則有8544人。



據瞭解，畢業於全球百強大學的高學歷人才，占整體75%，若按申請人所屬地區分類，94.6%來自中國內地，但餘下的5.4%即3987人，還包括來自其他國家的高才，包括加拿大、美國、澳洲、新加坡等。此外，據瞭解，高才雖多來自內地，但不少人也是畢業於海外百強大學，絕對“來頭不小”，至於畢業於外國大學的高才，亦有近23000人。

