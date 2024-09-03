嶺大唱國歌　中大訂目標　科大培養歸屬感

中評社北京9月3日電／據大公報報導，昨日是開學日，多所本港大學舉行開學禮。嶺南大學在校園內舉行升國旗典禮及奏唱國歌，嶺大校長秦泗釗發出《給嶺南人的信》，介紹嶺大暑期實習項目、科研資源等。香港中文大學（中大）在校內舉行了升旗儀式，校長段崇智在儀式上寄語學生在大學獲得知識和技能，要肩負非常重要的責任，對自己、他人、國家及地球負責。科大舉行了為期兩天的開學嘉年華，培養新成員對大學之歸屬感。



嶺南大學在校園內舉行升國旗典禮，校長秦泗釗教授、大學管理層成員、教職員及學生齊聚一堂出席升旗禮及合唱國歌，共同迎接新學年。嶺大校長秦泗釗發出《給嶺南人的信》，介紹嶺大暑期實習項目、科研資源等。秦泗釗表示，今年暑假，學生事務處組織了多個充實的實習和交流項目，包括“滬港青年學生實習計劃”、“嶺南董事會盃”、“明日之星：東莞精英實習計劃”等。秦泗釗還介紹了嶺大科研資源及師資，包括今年新成立的嶺南高等研究院（LUIAS）及數據科學學院（SDS），以及新加入嶺南高等研究院的世界知名學者。



中大於升旗典禮旗台舉行升旗儀式，中華人民共和國國旗、香港特別行政區區旗及中大校旗在國歌奏唱中升起。升旗儀式有超過100位嘉賓出席，包括香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟女士、中大校長段崇智教授，以及一眾大學校董會成員、大學管理層、書院及學院代表、教職員、學生和校友。



大學隨後在邵逸夫堂舉行2024年本科生入學典禮。校長段崇智寄語學生在大學獲得知識和技能，要肩負非常重要的責任，對自己、他人、國家及地球負責，並訂立遠大的目標。他說：“中大教育包含的不止是課堂知識，亦注重你們在成長過程中會成為怎樣的人。當面對前方種種機遇和挑戰的時候，請你們把校訓‘博文約禮’銘記於心，不斷學習和吸取生活經驗來提升個人修為，努力在學術和道德層面豐富自我，成為堅守誠信、樂行仁愛、力臻己任的人。”