香港東莞產學研合作　為大灣區建設培養人才

城大（東莞）舉行建校以來首場開學典禮。（圖源：大公報） 中評社北京9月3日電／據大公報報導，香港城市大學（東莞）昨日舉行建校以來首場開學典禮，該校第一批500多名新生正式開啟了大學生活。港城大（東莞）有80%的師資來自香港城市大學，對這批教授來說，他們也迎來了在大灣區城市間“跨境”教學的新體驗。全國政協副主席梁振英，廣東省人民政府副省長張少康，在香港城市大學（東莞）首屆開學典禮上致辭。香港特區行政長官李家超透過視像致辭，形容這是莞港教育合作的重要時刻。＼大公報記者 盧靜怡東莞報導



全國政協副主席梁振英在香港城市大學（東莞）首屆開學典禮上發表致辭。他指出，改革開放以來，香港和東莞兩地優勢互補，緊密合作，碩果纍纍。香港城市大學（東莞）的開學，是見證莞港兩地合作的新領域、新高點、新里程碑。梁振英表示，東莞是粵港澳大灣區的重點城市，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出建設國際科技創新中心和構建具有國際影響力的現代產業體系。他相信香港城市大學（東莞）將發揮獨特的紐帶作用，促進香港和東莞在產學研三方面的合作，為大灣區培養學有所成和學以致用的人才。



香港特區行政長官李家超發表視像致辭稱，此次開學典禮是莞港教育合作的重要時刻。今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布5周年，港城大（東莞）的創立，見證莞港合作的豐碩成果，標誌著兩地在推動大灣區高等教育合作方面邁上新台階。他亦鼓勵學子把握特區政府“非本地畢業生留港／回港就業安排”措施，畢業後到香港探索升學和就業機會，追求夢想、創造未來。他有信心城大（東莞）將為大灣區人才高地建設、國際創科中心發展注入新動力，為國家的高質量發展提供堅實的人才和創科支持。



廣東省人民政府副省長張少康致辭表示，廣東已經建成香港城市大學（東莞）等4所內地與港澳合作的大學。他希望學校以高定位打造一流教育科研平台，探索適應新時代需求的教育模式。同時希望學校充分結合香港城市大學深厚的科研積累和東莞的產業優勢，催生一批原創性引領性的科技成果，為培育發展新質生產力提供強有力的支撐，培養更多具有國際視野創新精神和實踐能力的人才。



香港城市大學協理副校長（內地策略）、香港城市大學（東莞）副校長（學術）李娟表示，該校目前已招收120名本科生及442名碩士生，期望未來擴大到六千到一萬名的招生規模。她指，學校30%的學生有機會到香港城大進行交換。有本科生表示，看中學校開放包容的“港式風格”以及與香港高校的緊密銜接，期望畢業後可以赴港進一步深造發展。

