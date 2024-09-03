教大揭假學歷申讀碩士　警拘23歲內地男

中評社北京9月3日電／據大公報報導，年施政報告提出，本學年起8間資助大學的非本地生限額增至40%。



今年非本地生取錄增逾倍



香港教育大學校長李子建接受訪問時表示，今年教大非本地生取錄人數較往年增110%，其中第一年學士學位課程的非本地生取錄人數，較去年增長超過120%，已達到政府訂定的“40%限額”。



李子建表示，今年取錄的非本地生中，以內地生為主，其餘包括來自澳洲、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、緬甸、巴基斯坦、印度、越南、塔吉克等地區。李子建續指，教大目前的宿位充裕，能滿足非本地生的需求，亦向他們提供兩年學生宿位入住保證。



早前有非本地生以假學歷申請入學情況，李子建表示，校方今年7月揭發一宗疑以假學歷報讀自資碩士課程的申請，已報警處理。警方回復查詢，指7月31日接獲大埔露屏路一院校職員報案，指一名學生向該校提交懷疑偽造的學歷證明以申請入學。案件由大埔警區重案組跟進調查。



警方經調查後，8月17日拘捕一名23歲內地男子，涉嫌“行使虛假文書”。該名男子已被控一項“行使虛假文書”罪，案件已於8月19日在粉嶺裁判法院提堂，並押後至9月30日再訊。



李子建指，教大很久以前已察覺假學歷申請問題，強調校方入學審批嚴謹，接獲的成績表和資歷證書，均會向頒發學校機構、官方驗證平台核對文件，如發現資料出現不一致，會撤銷申請，故以往“極少數”出現問題。他指，最近社會關注假學歷入學問題，校方若遇到有關申請，會立即報警。