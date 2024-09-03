《小學概覽2024》出爐　小學班數大幅縮減

中評社北京9月3日電／據大公報報導，教育局《小學概覽2024》昨日（2號）出爐，適齡學童人口持續下跌，全港新學年有70間資助小學縮減77班小一，沙田區和元朗區分別縮11班，成為重災區；不過，同時有37間資助小學獲加42班小一，其中北區和灣仔區各有6間小學加7班，是全港最多。



沙田元朗區最嚴重



最新一期的《小學概覽》顯示，全港資助小學班數大幅縮減，包括學童人數較多的沙田區以及元朗區域。全港以元朗情況最嚴重，有10校縮減，沙田及葵青亦各減9班，北區則縮減8班小一，更有4間小學減2班小一。不過，也有9間資助小學由瀕臨殺校邊緣的1班，成功翻倍到2班。



北區及東區各有一間學校要減兩班，新界校長會主席朱偉林表示，小一收表量足夠開4班，但收到教育局近年新增規定，跨境學童“專網”內的小學每班只能收1名跨境生，導致學校縮班。另外，內地開設港人子弟學校，港人子弟可選擇在內地讀書而不到港讀書，也是新界學校縮班誘因。



教育界立法會議員朱國強表示，人才計劃有助紓緩中學學生人數下跌的影響，因為小學收生報名要提前1年進行，且多數人才子女為小五或小六來港插班，整體對小學作用不大。他建議教育局，讓學校為插班生和新來港學生，每班預留2個學額，並劃一要求開至少5班的小學減1班。