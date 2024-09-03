蔡若蓮：逾420校參加精神健康約章

教育局局長蔡若蓮昨日上午到訪崇真書院和明愛胡振中書院，出席兩校的開學活動。（圖源：大公報） 中評社北京9月3日電／據大公報報導，教育局局長蔡若蓮昨日上午到訪崇真書院和明愛胡振中書院，出席兩校的開學活動。在致辭中提到學齡人口下降問題時，她重申是結構性問題，會以軟著陸為目標，指中學情況非常穩定，但對小學的影響就逐步出現，當局會密切留意情況，希望辦學團隊考慮合併或整合資源。



在崇真書院的開學禮上，蔡若蓮致辭時讚揚學校一直努力推動校園的精神健康，積極參與教育局推出的不同計劃，提升同學的自律、自強、自信和抗逆力。



關注學童缺課 已發6次勸喻信



她指教育局將“4Rs不倒翁”送給學校和同學作為開學禮物，目的是鼓勵大家實踐4Rs，即Rest（休息）、Relaxation（放鬆）、Relationship（人際關係）和Resilience（抗逆力），鍛煉“不倒”的精神。蔡若蓮表示，截至7月，已有420多間學校參加《4Rs精神健康約章》，指不同學校都有精神健康支援計劃，提升學生的抗逆力，她又呼籲學生留意傳染病情況，注重衛生和休息。



蔡若蓮亦回應有初小學生缺課超過兩年後，當局沒有發出入學令的事件，指局方一直有與家長溝通，發出過6次勸喻信，希望從根本解決問題。她強調，局方非常關注學童缺課，責無旁貸，亦希望持份者，尤其是家長合作。



蔡若蓮其後出席明愛胡振中書院開學禮祈禱會。她特別感謝香港明愛積極響應教育局的呼籲，果斷將屬下資助學校明愛胡振中中學和直資學校明愛華德中書院合併成為明愛胡振中書院。她表示，這次合併兩所營辦模式不同的學校是一項嶄新的嘗試，雖然在合併過程中遇到不少困難，但在各方齊心協力下，順利完成合併，為學生提供更合適的學習環境及豐富的學習經歷，滿足不同學習和發展需要。



蔡若蓮表示，在中學推行的“三層應急機制”，截至暑假為止，已有120多宗個案轉介至社署支援服務團隊，有280多宗個案經校長轉介到醫管局精神科。被問到會否延續機制，她指，當局會陸續與各界和部門溝通，探討如何協助有需要的學生。