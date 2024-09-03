小西灣福建中學　新學年科學數學英文授課

中評社北京9月3日電／據大公報報導，“好興奮，好期待學生新學年都有新進步！”昨日（2日）是全港中小學開學日，福建中學（小西灣）新上任的梁健文校長表示，新的學年有新的措施，而數學和科學科目將以英文授課作為未來重點措施，能夠盡快適應，取得好成績。



“各位同學，早晨啊”，上午7時30分，在福建中學（小西灣）校門口，梁健文校長揮著手，面帶微笑地迎接每一位踏入校園的同學。每一位同學也以最真摯的方式回應著校長的問候：“校長早上好！”作為新上任的梁健文校長，儘管他已經在另一所學校擔任了10年的校長職務，但面對福建中學（小西灣）開學第一天的場景，他依然難掩內心的興奮與激動，“上一次見同學們還是在散學禮上”，他感慨道，期待著與同學一起踏入新學年。



新校長以全紅嬋鼓勵學子



新學年新措施，梁健文校長認為，香港作為一個國際化的都市，英文是重要的交流工具，為幫助學生順利升學以及日後工作，梁健文校長表示未來學校整體規劃會偏向英文教學，將把數學和科學科目的英文授課作為教學重點，並期待著學生們在得知這一消息後的反應，相信這一創新的教學舉措能夠為學生們的學習之旅增添新的動力。“對於同學這個轉變可能是一個挑戰，也未必可以見到及時的效果，但相信大家可以逐步適應並享受新的教學模式。”



梁建文校長在新學年的開學典禮上，向同學們提出了殷切的期望和建議，希望同學學會主動去發問，保持好學的心態。