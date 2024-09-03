李澤湘：善用灣區體系　發揮香港創科優勢

中評社北京9月3日電／據大公報報導，香港要發展成為國際創新科技中心，需持續完善本地創科生態圈。香港科技大學教授、香港智能建造研發中心主任李澤湘昨日出席香港中華聯誼會舉辦的“2024科技＋新質生產力高峰論壇”時表示，建設創科生態體系，就是“端到端的聯繫”，一端是新質生產力，另一端是科創人才，而發展新質生產力方面，就需要投資資源研發。他指出，香港在創新科技的投入，包括教育研究投入與創新及科技基金，僅占香港GDP的1%，而香港有條件將其提升至占10%甚至20%。



李澤湘表示，“創科”是創新的科學與技術，而“科創”是用科學技術去創造價值。對比深圳，香港在創科上做了很多，他以港科大為例，他所在的3216實驗室近30年，100多位學生中三分之一創業，創辦公司逾50家，不過遺憾的是這個實驗室並沒有被推廣。



李澤湘認為，傳統模式是基礎教育到應用研究的逐步推進，而未來模式應從市場與需求入手，通過孵化模式將成果落地，達成機制體制一體化模式。目前創科環境面對產品定義以及供應鏈兩大問題，而大灣區是世界上最完整、最高效的供應鏈體系，因此如何利用其發揮出香港優勢十分重要。



此外，除了在大學推動科創教育，還應該“從娃娃抓起”，將科創推廣到中小學生之中，並讓他們去更好的瞭解大灣區的優勢資源，李澤湘表示，已提交相應方案給創新科技及工業局的孫東局長，期望政府可以提供10年27個億的資金支持，在部分學校嘗試開展新工科教育。