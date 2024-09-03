以民為本　打造“幸福屋邨”

中評社北京9月3日電／據大公報報導，房屋局推出“幸福設計”指引，作為新建公營房屋及現有屋邨翻新的參考和設計依據。指引涵蓋八大概念，包括活力健康、樂齡安居等，並詳細解釋逾50個幸福策略及170多個設計建議，例如善用屋邨空間，增設緩跑徑、健身設施等；在電梯內設置斜櫈、在大堂加設扶手。



房屋局局長何永賢表示，“幸福設計”概念是在居民意見中歸納出來，形容指引以人為本、有溫度；公屋加入“幸福設計”概念後，成本與現時相若，日後承辦商采納指引能增加中標機會。＼大公報記者 鐘佩欣



2022年施政報告提出的“幸福設計”指引，為公營房屋居民打造更舒適的公共空間、設施及屋邨環境。房屋局昨日公布“幸福設計”指引，分為八大概念，包括地方形象、增值上流、城市連結、家社互聯、活力健康、綠色生活、樂齡安居和跨代共融，以及一本空間指南。整套“幸福設計”指引將於本月12日的專題研討會發布。



憑細節設計 助長者外出



房屋局局長何永賢表示，團隊去年考察17區共26條屋邨，訪問逾3000名公屋居民意見，討論範疇包括游樂康體設施、綠色生活、生活配套、無障礙及通用設計、跨年齡層的融合生活和發展、社區通達度等，總結下制訂出“幸福設計”指引。



何永賢舉例，過去有長者渴望外出但擔憂跌倒，因此指引建議在電梯內設可倚靠的斜椅、扶手、加強樓層辨識度、在信箱安裝掛鈎、適合長者及小朋友高度的座椅，何永賢相信上述“小細節”可推動長者多外出走動，“長者習慣外出，就會認識到新朋友，到時相約打太極、飲茶”。



記者會展出多個空間例子模型，例如在“幸福小聚”模型中，升降機內設斜櫈，方便居民靠著休息；信箱旁加設扶手及掛鈎，讓居民取信時暫掛重物；大廈大堂設不同高度的座椅及扶手等；在“康健共樂空間”模型中，建議善用屋邨範圍，增設緩跑徑、健身設施、游樂場、草地；而在“流動服務區”模型中，指引加強流動服務車的配套，例如停靠位置附近設置社交座椅、充電、康體共樂設施等，方便居民等候服務時使用。

