中評社北京9月3日電／據大公報報導，菠蘿驗出有蟲



由於2020年以來大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物，所以自2021年3月1日起暫停進口台灣鳳梨（菠蘿）。2021年4月，台灣銷往新加坡和澳洲的菠蘿被發現“黑心”，被超市下架。



釋迦和蓮霧有蟲



2021年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的釋迦（番荔枝）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物──大洋臀紋粉蚧，於同年9月20日起暫停台灣地區釋迦和蓮霧輸入大陸。2023年大陸恢復進口台灣釋迦。



石斑魚驗出禁藥



2022年6月，台灣輸入大陸石斑魚中，再被大陸檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，大陸暫停台灣石斑魚輸入。2023年12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入大陸。



凍魚檢出新冠病毒



2022年6月，大陸海關在台灣地區輸入大陸冰鮮白帶魚、凍竹莢魚中檢出新冠病毒核酸陽性樣本，於同年8月3日起暫停輸入，直至2023年3月恢復轉入。



柑橘類水果有蟲



因從輸入大陸的台灣地區柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物等不合格情況，大陸海關總署自2022年8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果（包括文旦柚）輸入大陸。經綜合評估台灣果農整改措施，決定自2024年9月2日起恢復台灣地區文旦柚輸入大陸。