述評：習主席引領新時代中非團結合作

8月29日在北京國家會議中心附近拍攝的2024年中非合作論壇峰會標識。圖源：新華社 中評社北京9月3日電／據新華社報導，中國，最大的發展中國家；非洲，發展中國家最集中的大陸。向著實現現代化的共同目標，新時代以來，二十幾億中非人民攜手逐夢，書寫了團結奮進的嶄新篇章，走出了特色鮮明的合作共贏之路。



“中非從來都是命運共同體，共同的歷史遭遇、共同的發展任務、共同的戰略利益把我們緊緊聯繫在一起。”



2013年3月，習近平就任國家主席後首次出訪就來到非洲。11年來，習近平主席5次出訪非洲，多次出席中非合作論壇峰會等雙方重要活動，同非洲領導人等各界人士保持密切交往，親自關心中非各領域團結合作，以元首外交引領中非關係深入發展。



大道眾行遠，攜手啟新程。



2024年9月4日至6日，新一屆中非合作論壇峰會將在北京舉行，中非大家庭將迎來又一次團聚。中非人民共同期待，習近平主席同非洲新朋老友一道，引領中非攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體。



同心同向 命運相連——“中非雖然遠隔重洋，但我們的心是相通的”



盛夏的北京，見證中非合作的蓬勃勢頭。



2024年7月10日，北京人民大會堂東門外廣場，習近平主席舉行儀式歡迎遠道而來的幾內亞比紹總統恩巴洛。當軍樂團現場奏響中國和幾內亞比紹國歌，恩巴洛總統心潮澎湃。名為《這是我們最愛的國家》的幾內亞比紹國歌，由一名中國作曲家譜曲。



“我和代表團從抵達那一刻起，就深切感受到中國人民對非洲兄弟的真誠友好。”同習近平主席會談時，恩巴洛總統以“平等”“尊重”“說到做到”“言行一致”，感念中國對待非洲人民的真、實、親、誠。



“中國和非洲國家彼此的支持和幫助是真誠的，是真實親誠的友好兄弟和發展中國家團結合作的典範，新形勢下我們應該聯手創造新時代。”習近平主席指出。