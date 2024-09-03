習近平會見塞舌爾總統拉姆卡拉旺

9月2日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的塞舌爾總統拉姆卡拉旺。（圖源：新華社記者 翟健嵐 攝） 中評社北京9月3日電／據新華社報導，9月2日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的塞舌爾總統拉姆卡拉旺。兩國元首宣布，將中塞關係提升為戰略夥伴關係。



習近平指出，中塞兩國各居大洋兩端，通過友好交往建立起了跨越山海的牢固友誼。中塞關係是大小國家真誠友好、平等相處、守望相助、互利共贏的典範。兩國要繼續把支持彼此核心利益和重大關切作為優先事項，堅持戰略互信、堅持共同發展、堅持共同安全、堅持傳統友好。歡迎塞方繼續參加中國－印度洋地區發展合作論壇，加快推進海洋資源可持續開發，把塞舌爾藍色經濟潛力轉化為發展動能。中方願同塞方加強應急和防災減災合作，支持塞方打擊海盜和非法活動，支持開通中塞直航，鼓勵兩國遊客“雙向奔赴”。歡迎更多塞舌爾優秀學生來華深造，傳承兩國友好事業。



習近平強調，中非合作堅持互利共贏、與時俱進，始終走在國際對非合作前列。中非合作論壇成立24年來，帶動中非合作取得舉世矚目成就。中方願同塞舌爾等各方一道，推動本次峰會取得圓滿成功，推動中非合作結出更多黃金碩果。

