德東部兩州選舉　AfD重創執政聯盟

極右翼德國另類選擇黨在東部兩州議會選舉表現出色，圖為該黨在圖林根州的領導人比約恩.霍克。圖源：法新社 中評社北京9月3日電／據大公報報導，據德國之聲、路透社報導：在德國東部圖林根州和薩克森州9月1日舉行州議會選舉中，極右翼德國另類選擇黨（AfD）成為支持率排第一和第二的政黨。而在德國組成執政聯盟的社民黨、綠黨和自民黨則慘敗。



初步選舉結果顯示，AfD在圖林根州獲得32.8%的支持率，排名第一。這是該黨2013年成立以來首次贏得聯邦州議會選舉，也是德國二戰以後首次有極右翼黨派在州議會選舉中獲勝。而社民黨得票率約為6%，綠黨約為3%，自民黨約為1%，三黨得票率總計約10%。德國馬歇爾基金會柏林辦事處主任蘇達大衛─威爾普說：“這是二戰結束以來，德國在選舉中首見極右政黨成為最大黨，意義不言而喻。主流政黨必須意識到AfD在這（圖林根州）已生根。”



在薩克森州，初步選舉結果顯示，德國最大反對黨基民盟雖然以31.9%的得票率領先，但AfD則緊隨其後，得票率為30.6%。社民黨、綠黨的得票率分別為7.3%和5.1%，自民黨得票率僅為0.9%。按照德國的選舉法，得票率低於5%的政黨將無緣進入州議會。



分析指，因其他政黨拒絕合作，儘管AfD可能在這兩個州都無法領導政府，但初步估計AfD在兩州的議會能贏得超過1／3席次，將能否決諸如法官任命、修改邦憲法等重要決策。



隸屬於社民黨的德國總理朔爾茨表示，AfD在薩克森州和圖林根州的選舉結果令人擔憂。社民黨領導層強調，朔爾茨將帶領該黨參加定於2025年9月28日舉行的下一屆聯邦議會選舉。評論指出，在明年大選中，AfD勢必利用民眾對移民和犯罪的擔憂，繼續重創朔爾茨領導的聯合政府。