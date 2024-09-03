勞工節假期　美國酒店業萬人大罷工

美國多個城市酒店員工1日開始罷工，要求改善薪資條件。圖源：路透社 中評社北京9月3日電／據大公報報導，據路透社、美聯社報導：在美國勞工節假期來臨之際，由於勞資談判破裂，多個城市約1萬名酒店員工9月1日開始罷工，要求調薪，以及將人力補足至新冠疫情前水準。



美國一個服務業工會組織“在這里聯合”（Unite Here）工會1日稱，當天開始罷工的酒店服務人員大約有1萬名，涉及三藩市、聖地亞哥、波士頓、西雅圖等8座城市20多家酒店，包括萬豪、凱悅、希爾頓、喜來登這些知名酒店。



1日發生罷工的8座城市均為美國主要旅行目的地，如舊金山、聖迭戈、檀香山、波士頓、西雅圖。“在這里聯合”工會說，罷工將持續兩到三天，巴爾的摩、紐黑文、奧克蘭等更多城市的約5000名酒店服務人員準備加入罷工行列。



此次罷工是由於勞資談判破裂。據報導，自疫情以來，美國許多酒店削減員工數量和薪資，並減少每日清潔房間的服務，但疫情平息後情況一直沒有改善，導致員工在低薪的同時背負更大的工作量。不僅如此，在旅遊業﻿復甦的情況下，資方壓榨現有員工，導致員工承受過度壓力，服務質量下降。



報導指，這波罷工適逢旅行高峰期的勞工節周末長假，預計其間有數以百萬計美國人出游。美國勞工節為9月的第一個星期一，放假一天，以示對勞工的尊重。今年美國勞動節是9月2日。據美國汽車協會（AAA）的預測統計，今年美國勞工節周末國內旅遊總量比去年增長了9%。美國運輸安全局（TSA）表示，預計到4日將有多達1700萬名乘客出行。凱悅酒店集團表示，已制定應急計劃，以減少罷工活動對酒店在假期期間運營的影響。