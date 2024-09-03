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習近平同南非總統拉馬福薩會談
http://www.CRNTT.com   2024-09-03 10:31:33


9月2日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席中非合作論壇北京峰會並進行國事訪問的南非總統拉馬福薩舉行會談。（圖源：新華社記者　李學仁　攝）
　　中評社北京9月3日電／據新華社報導，9月2日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席中非合作論壇北京峰會並進行國事訪問的南非總統拉馬福薩舉行會談。兩國元首宣布，將中南關係提升為新時代全方位戰略合作夥伴關係。
 


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