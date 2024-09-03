相關部門介紹中非“一帶一路”新成效新方向

9月2日，2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉行首場吹風會，國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平、中共中央對外聯絡部四局局長王赫明、國家稅務總局國際稅務司司長蒙玉英、生態環境部對外合作與交流中心副主任李永紅介紹中非共建“一帶一路”合作情況，並回答記者提問。圖源：新華社 中評社北京9月3日電／據新華社報導，2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行，高質量共建“一帶一路”將是本次峰會的主要議題之一。2日，2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉辦首場吹風會，相關部門負責人介紹了中非共建“一帶一路”合作的最新成效和發展方向。



中非共建“一帶一路”合作成果豐碩。國家發展改革委區域開放司司長徐建平介紹，非洲52個國家和非洲聯盟已與中國簽署了共建“一帶一路”合作諒解備忘錄。11年來，中國企業已在非洲各國累計參與新建和改造鐵路超過1萬公里、公路近10萬公里、橋梁近千座、港口近百個、輸變電線路6.6萬公里、骨幹通訊網絡15萬公里。在減貧惠民方面，截至今年6月底，中國已向非洲53個國家提供援助資金，實施糧食、供水、婦幼、教育等一批民生項目。



“11年來，中非共建‘一帶一路’合作從理念轉化為行動，從願景轉化為現實，為非洲國家經濟社會發展注入了新動力、新活力，為加快構建中非命運共同體提供了重要支撐。”徐建平說。