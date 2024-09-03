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中國龍舟亮相威尼斯傳統賽船節
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2024-09-03 12:34:02
中國龍舟亮相威尼斯傳統賽船節。圖源：新華社
中評社北京9月3日電／據新華社報導，當地時間9月1日，威尼斯傳統賽船節在貫穿威尼斯城的大運河上開賽。中國蘇州作為威尼斯的友好城市，也受邀參加賽船節節日遊行，15名中國隊員代表蘇州出征，將中國龍舟“劃進”意大利“水城”。
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