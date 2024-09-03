遼寧深化廉潔文化建設　營造崇廉尚廉氛圍

今年7月，“廉韵清風——中華優秀傳統廉潔文化展覽”在遼寧省博物館開展。圖為遊客在展品前駐足觀看。（圖源：朱春雪 攝） 中評社北京9月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，遼寧省紀委監委把加強廉潔文化建設作為一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的基礎性工程，大力弘揚新時代廉潔文化，深度挖掘運用本地廉潔元素，從中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化中挖掘資源、汲取智慧、凝聚共識，加強廉潔文化優質產品和服務供給，積極營造崇廉尚廉社會氛圍，為持續淨化政治生態、奮力實現遼寧全面振興新突破注入強勁動力。



用中華優秀傳統文化涵養克己奉公、清廉自守的精神境界



日前，由遼寧省紀委監委機關、省委宣傳部、省文化和旅遊廳主辦的“廉韵清風——中華優秀傳統廉潔文化展覽”在遼寧省博物館開展，展覽分為“廉”字溯源、廉為政本、廉以立身、持廉守正、托物喻廉5個部分，包含87件（組）文物，以文物回看歷史，倡導和弘揚清正廉潔的價值觀，推動黨員幹部築牢拒腐防變思想道德防線，營造崇廉拒腐風清氣正的政治生態。截至目前，展覽已吸引22萬餘人次前來參觀。



廉潔是中華傳統文化的一大優秀基因，穿越浩瀚的歷史長河，透過一磚一瓦、一碑一文、一詩一畫、一片一庫，中華優秀傳統廉潔文化根脈在賡續中創新發展，在傳承中歷久彌新。遼寧省紀委監委充分挖掘歷史文獻、文化經典、文物古跡中的廉潔思想，整理古聖先賢、清官廉吏的嘉言懿行，將廉潔文化與傳統文化、民俗文化、非遺文化有機融合，用優秀傳統文化正心明德。



“我們深入研究和闡釋文物的文化價值，將中華優秀傳統廉潔文化的歷史淵源、發展脈絡、思想精華、鮮明特質與展覽主旨融會貫通。”遼寧省紀委監委宣傳部有關負責同志表示，中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深，廉潔文化作為其重要組成部分，歷經千年演變而形成，具有豐富的精神內涵和時代價值，將持續用好用活廉潔文化資源，推動黨員幹部築牢拒腐防變思想道德防線，為縱深推進全面從嚴治黨，營造風清氣正的政治生態提供重要支撐。



近年來，遼寧各地深挖中華優秀傳統文化中的廉潔元素，不斷豐富創新廉潔文化建設的形式和載體，充分發揮廉潔文化教育、引領和浸潤作用，推動廉潔文化建設實起來、強起來。



沈陽市紀委監委充分發揮廉潔文化在校園的教育、示範、熏陶和導向作用，通過誦廉潔詩詞、讀廉潔家書等多種形式，讓中小學生瞭解反腐倡廉的相關知識，樹立“廉潔光榮、腐敗可恥”的思想觀念和價值取向。營口市紀委監委深挖中華優秀傳統文化中積澱的廉潔基因，拍攝製作專題片《清廉營口——非物質文化遺產中的廉潔文化》，將“營口傳統木板烙畫”等當地傳統技藝與廉潔元素融合，通過解讀非遺文化中的廉潔精神，講好本地清廉故事。遼陽市紀委監委深入挖掘古代清官王爾烈的廉潔故事，通過創作廉潔動漫、公益廣告、微視頻、編演舞台劇等，推出一批群眾喜聞樂見的文藝作品。葫蘆島市紀委監委深挖興城廉吏和鄉賢中的廉潔因子，創建“寧遠廉潔文化故事館”，整理興城文廟“鄉賢祠”清廉家風家訓故事，並與旅遊資源、紅色資源融為一體，建設廉潔打卡點，讓廉潔文化潤物無聲，浸潤遊客心靈。

