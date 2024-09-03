看淡美國經濟　做空美元大增

中評社香港9月3日電／大公報報導，美匯指數走勢拾級而下，上月跌幅超逾2%，創下八個月以來最大單月跌幅，市場做空美元大增，空倉涉及金額上升至今年1月最多，反映市場看淡美國經濟前景。由於美國通脹威脅未完全消除，制約聯儲局應對經濟衰退風險的能力。



近月市場炒作聯儲局本月17日至18日議息會議減息，推動美股從低位大幅反彈，其中道指更再創新高，意味泡沫進一步吹脹，埋下更大金融炸彈。



事實上，美國科技股反彈力度明顯不足，納斯達克指數上周下跌0.92%，並無跟隨道指再創新高，主要原因是科技股估值偏高，已充分反映各項利好因素，一旦企業業績遜預期及前景展望轉趨審慎，都會引發沽售，例如英偉達股價在季績公布後插水逾6%，繼而拖跌美國科技股。由此可見美股十分脆弱，這是股神巴菲特坐擁破紀錄的現金而不入市抄底的因由所在。



美匯月跌2.6% 八個月最差



踏入今年下半年，美匯指數迅速走低，累積跌幅達到5%，單是8月的跌幅為2.6%，可見市場對美元資產以至經濟前景信心下跌。從非農新增職位數目大幅向下修訂以至企業業績走樣或發營收預警，反映美國就業市場及經濟持續逐步轉壞，最新例子是高盛可能裁員逾1300人，奈何通脹威脅未除，令聯儲局難以大幅減息救經濟。聯儲局十分看重的核心個人消費支出物價指數在7月環比及同比分別上升0.2%及2.6%，可見通脹仍然高於2%的正常水平。



大鰐趁機做空 美元沽壓重



因此，即使美國經濟明顯轉弱，相信減息空間有限，目前市場普遍預期年內減息兩至三次，幅度為0.5厘至0.75厘，但這已對嚴重高估的美元匯價構成沉重下行壓力。



雖然第二季美國經濟增長3%，但相信充斥不少水分，而且上升動能在下半年急速減弱，否則聯儲局也不會釋放開啟減息大門的強烈信號。值得留意的是，美國減息將近，金融大鰐炒家趁機狙擊美元。據美國商品期貨交易委員會數據，包括對衝基金在內市場參與者，近周押注美元空倉盤涉資增加至98億美元，為今年1月以來最多。若然美匯指數失守100點大關，恐怕沽空盤數量還進一步增加，令美國股債面臨更大沽售壓力。

