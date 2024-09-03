山東青島：海洋“黑科技”塑造產業新優勢

圖為逢時（青島）海洋科技有限公司一生產車間內的南極磷蝦油產品自動瓶裝生產線。（圖源：新華社） 中評社北京9月3日電／據新華社報導，一片看似普通的白色紗布，遇水之後，迅速變成凝膠狀物質，能夠很好地貼合傷口，止血抑菌。這是青島博益特生物材料股份有限公司研發的殼聚糖可吸收手術止血產品“術益紗”。“該材料在人體內7天左右即被降解，降解產物氨基葡萄糖可被人體吸收。”公司董事長聶仁克告訴記者。



廣闊海洋之中，大量看似無用的螃蟹殼，正是“術益紗”的原材料。據聶仁克介紹，螃蟹中的甲殼素纖維帶有正電荷，有抑菌作用，還能促進細胞再生。他們在螃蟹殼中提取甲殼素，再從甲殼素中進一步提取殼聚糖，以殼聚糖為原料開展研發。憑借這一“黑科技”，他們推出殼聚糖基可吸收手術止血材料、創傷止血材料、組織修復材料和組織工程支架材料等高端創新產品，打造海洋生物材料醫療健康護理體系。



2022年，博益特成為國家級專精特新“小巨人”企業。“我們還將繼續加大海洋生物醫藥領域的研發創新，在做好高端醫療器械開發的基礎上，不斷提升殼聚糖材料醫學應用科技高度和終端市場產品應用度，塑造產業優勢。”聶仁克說。



海洋新興產業具有技術含量高、發展潛力大等特點，是支撐海洋產業轉型升級、加快構建現代海洋產業體系的關鍵。今年以來，山東省青島市提出建立“4＋2＋4”海洋產業體系，培育壯大海洋裝備製造、海洋藥物與生物製品、海水淡化與綜合利用、海洋新能源等新興產業，加快發展深海開發、海洋電子信息等未來產業，改造提升海洋漁業、港口航運、海洋旅遊、海洋化工等優勢產業。依托眾多海洋“黑科技”，海洋藥物與生物製品這一賽道亮點頗多。



在位於山東青島城陽區的逢時科技透明工廠中，幾乎看不到工作人員。所有機器依照設定的程序工作，整條生產線有條不紊地運轉。“透明工廠占地18000平方米，總投資近5000萬元，南極磷蝦油製品生產規模國內領先。”逢時（青島）海洋科技有限公司首席技術官李一飛介紹。

