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大眾汽車考慮首次關閉德國工廠
http://www.CRNTT.com   2024-09-03 11:45:44


　　中評社北京9月3日電／據新華社報導，大眾汽車集團2日發布聲明稱，公司正考慮首次關閉其在德國的一家汽車製造廠和一家零部件廠。計劃如果實施，將是大眾汽車歷史上首次在德國關閉工廠。

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