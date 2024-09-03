﻿普京：烏越境襲擊未阻俄軍東線攻勢

中評社北京9月3日電／據大公報報導，綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導：俄羅斯總統普京2日表示，烏克蘭在俄羅斯邊境地區庫爾斯克的挑釁行動未能阻止俄軍在烏東頓涅茨克的攻勢。烏克蘭官員稱，俄軍2日凌晨向烏首都基輔發射導彈和無人機，造成劇烈爆炸。



普京表示，烏克蘭越境襲擊庫爾斯克的目的是阻止俄軍在烏東的攻勢，但並未成功。他還表示，俄軍正在迅速收復庫爾斯克地區領土。俄羅斯第155近衛獨立海軍陸戰旅軍人稱，俄軍已開始對頓涅茨克地區的烏格列達爾發動進攻。英國軍事專家默庫里斯早前指出，一旦俄軍進入烏格列達爾，烏軍就無法向南推進並抵達亞速海。



俄國防部稱，2日凌晨，俄軍對烏克蘭能源和軍工系統設施進行大規模打擊，包括涉及導彈生產的設施、無人機組裝和儲存場所、外國僱傭兵臨時部署點等。烏克蘭官員稱，俄軍對基輔發動導彈和無人機襲擊，空襲警報在烏克蘭全境持續近兩個小時。烏克蘭軍方表示，俄方發射35枚導彈和23架無人機，其中22枚導彈和20架無人機被攔截。



俄總統新聞秘書佩斯科夫1日評論美國大選稱，美國民主黨總統候選人哈里斯更易捉摸，但無論誰獲勝，俄美關係均無改善希望。對於共和黨候選人特朗普揚言若重返白宮，可在24小時內結束俄烏戰爭，佩斯科夫說，世上沒有一夜間可解決烏克蘭危機的“魔法棒”。