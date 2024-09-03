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中國新添4處世界灌溉工程遺產
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2024-09-03 12:45:27
（圖片來源：新華社）
中評社北京9月3日電／據新華社報導，記者9月3日從水利部瞭解到，北京時間9月3日上午，在澳大利亞悉尼召開的國際灌排委員會第75屆執行理事會上，2024年（第十一批）世界灌溉工程遺產名錄公布，我國新疆吐魯番坎兒井、徽州堨壩—婺源石堨（聯合申報）、陝西漢陰鳳堰梯田、重慶秀山巨豐堰等4個工程成功入選。
至此，中國的世界灌溉工程遺產已達38項，是灌溉工程遺產類型最豐富、分布最廣泛、灌溉效益最突出的國家。
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