以軍突襲約旦河西岸致150多巴人死傷

中評社北京9月3日電／據大公報報導，據半島電視台報導：本輪巴以衝突爆發以來，以色列一邊在加沙地帶推進軍事行動，一邊在約旦河西岸多次發動突襲。半島電視台2日報導稱，8月28日以來，以軍在約旦河西岸的軍事行動已造成至少30名巴勒斯坦人死亡、121人受傷。1日，3名以色列警察在約旦河西岸遭槍擊身亡。



以色列官員稱，3名以色列警察在約旦河西岸城市希伯倫附近一處被以軍控制的檢查站遭槍擊身亡。隨後，以軍展開搜捕，在希伯倫市移動房屋內打死襲擊者。哈馬斯對襲擊者的行動表示讚揚，但並未聲稱對襲擊事件負責。



據半島電視台報導，8月28日以來，以軍在約旦河西岸北部傑寧打死18人，在圖巴斯打死4人，在圖勒凱爾姆打死5人，還在約旦河西岸南部的希伯倫打死3人。這30名死者中包括5名兒童和2名老人。以軍在突襲行動中拘留多人，還大面積破壞了包括水網、電網在內的公共基礎設施，以及私人財產。當地媒體2日報導稱，以軍用推土機夷平傑寧市中心的街道，還威脅媒體人員說，如果他們靠近，就會開槍射擊。



以軍2日繼續轟炸加沙地帶，造成數十人死亡。加沙衛生部公布的數據顯示，本輪巴以衝突爆發以來，加沙至少40786人死亡，另有逾9.4萬人受傷。