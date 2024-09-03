瞭解西部現代化進程　感受發展新動能

參加範長江行動的同學們認真聆聽專家的講解。（圖源：大公報記者郭濤攝） 中評社北京9月3日電／據大公報報導，在蘭州文理學院新聞傳播學院教授梁寶毓看來，西部的現代化進程，是中國現代化不可或缺的關鍵篇章。隴港學子參與“範長江行動”，親眼看甘肅，是對這片土地深刻而直觀的見證。



梁寶毓指出，今年“範長江行動”踏上前往蘭州、天水、定西及白銀的征程，到這些地區深度探訪，提供了一個直觀且全面的視角，去真實感知甘肅乃至中國的現狀與發展潛力。“腳下沾滿泥土，心中方能充滿深情，而心中滿懷深情，筆下自會流淌出飽含熱情與溫度的文字。”梁寶毓呼籲每一位參與者珍惜深入採訪的機會，以相機為眼，用心感受，用情記錄，將真實的甘肅與中國呈現出來，讓更多人感受到這片土地上的勃勃生機。



蘭州財經大學商務傳媒學院新聞系主任許艶表示，在“範長江行動”採訪過程中，學生不斷傾聽、理解、溝通與協作，這一過程不僅鍛煉了他們的有效溝通與團隊協作能力，也促使他們從校園內的個人主義走向社會中的集體協作，為未來的職業生涯奠定堅實的基礎。“範長江行動”不僅是一場專業技能的培訓，更是一次心靈的洗禮與成長的磨礪。它見證了政府、高校與媒體三方的緊密合作，共同肩負起為國育才、服務社會的重任。