以色列70萬人示威　促達成停火協議

中評社北京9月3日電／據大公報報導，以色列軍方在加沙地帶發現6名人質的屍體，引發以色列民眾強烈不滿。1日，約70萬人在特拉維夫等地遊行示威，要求以色列政府立即達成停火協議以救回其餘人質。2日，以色列最大工會發動全國大罷工，特拉維夫本古裡安機場一度暫停航班起降。美國官員承認，人質死亡令本就艱難的談判進程更加複雜。此次示威還導致以色列政府分歧加深，防長加蘭特公開指責總理內塔尼亞胡忽視人質安全。



以色列國防軍1日稱，以軍在加沙南部發現6名人質的屍體。美媒援引美國和以色列官員報導稱，根據正在討論的停火方案，其中至少3人本應在第一階段計劃中獲釋，這意味著以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）需要重新商討獲釋人員名單。人質死亡點燃以色列民眾怒火，多地爆發大規模示威。以色列“人質和失蹤者家屬論壇”稱，約70萬人參與1日的示威，其中特拉維夫約有55萬人參與示威。這是去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列國內規模最大的示威活動。



內塔尼亞胡指控哈馬斯殺害人質，並將停火談判停滯歸咎於哈馬斯。哈馬斯則指出，如果以方願意接受停火方案，人質本應還活著。多名人質家屬發表聯合聲明稱：“我們要求內塔尼亞胡和哈馬斯達成協議，將人質帶回家……對於剩下的101名人質及其家人來說，這場噩夢必須結束。”特拉維夫警方使用水炮等裝備驅散示威者，並逮捕了29人。2日，特拉維夫等地再次爆發示威，至少7人被捕。



法院下令停止總罷工



以色列最大公會勞工聯合會2日發起全國大罷工。該工會主席巴爾─大衛說：“我們正陷入惡性循環，不斷收到裹屍袋。政治考量阻礙了停火協議的進展，衹有罷工才能（對內塔尼亞胡政府）產生衝擊。”據半島電視台報導，該工會代表約80萬名工人，此次罷工得到以色列主要製造商和高科技領域企業家的支持。特拉維夫等地的市政部門、希伯來大學等高校、機場員工等亦加入罷工。2日上午，特拉維夫本古裡安機場一度暫停航班起降。



以色列財政部長斯莫特裡赫向總檢察長申請禁令，要求阻止這場罷工。他聲稱，罷工將開創“危險先例”，“不正當地”影響與以色列國家安全有關的政策決定，並損害以色列戰時經濟。特拉維夫勞工法院命令以色列勞工聯合會於當地時間2日下午2時30分提前結束罷工。罷工原計劃持續至當天下午6時，但以色列勞工聯合會表示尊重法院裁決。