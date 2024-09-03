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中將對加的相關限制發起“反歧視調查”
http://www.CRNTT.com   2024-09-03 12:31:54


　　中評社北京9月3日電／據新華社報導，商務部新聞發言人3日表示，中國將對加拿大採取的相關限制措施發起“反歧視調查”，依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查，還將對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。

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