為幹部擔當作為撐腰鼓勁

浙江省金華市婺城區紀委監委堅持激濁揚清的鮮明導向，嚴肅查處誣告陷害行為，激勵黨員幹部敢於擔當、積極作為。圖為該區紀檢監察幹部在琅琊鎮向村民介紹檢舉控告程序。（圖源：樓婷 攝） 中評社北京9月3日電／據中央紀委國家監委網站報導 ，二十屆中央紀委三次全會強調，促進黨員幹部廉而有為、勤勉敬業，促進全黨既有秩序又有活力。實踐中，如何旗幟鮮明為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰、為創新者鼓勁，引導推動黨員、幹部在遵規守紀前提下，勤奮工作、放手幹事、銳意進取、積極作為？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



鄭國志 黑龍江省哈爾濱市委常委，市紀委書記、監委主任



王 軍 河南省信陽市委常委，市紀委書記、監委代主任



張 瓊 安徽省宿州市委常委，市紀委書記、監委代主任



注重把握從嚴管理監督與鼓勵擔當作為的內在統一關係，突出寬嚴相濟，立導向、樹新風，穩人心、提士氣



記者：請結合實踐談談，立足職責定位，在監督執紀執法過程中，如何突出寬嚴相濟，積極營造鼓勵創新、支持改革、寬容失誤的濃厚氛圍？



鄭國志：我們注重把握從嚴管理監督與鼓勵擔當作為的內在統一關係，堅持實事求是、突出權責一致、注重綜合效果，嚴格落實“三個區分開來”，正確把握政策策略，把教育、幫助、轉化、挽救幹部貫穿監督執紀執法始終。一方面，注重從制度層面做細容錯糾錯，出台了《重點項目建設容錯糾錯免（減）責實施細則（試行）》，明確不予追責的3個條件和可以容錯免（減）責的15種情形，廣泛宣傳、深入落實，打消黨員幹部幹事怕出事、出錯怕問責等思想顧慮。印發典型案例，加強工作指導，鼓勵基層敢容、會容、容到位，回應基層幹部關切。堅持容糾並舉，做實容錯“後半篇文章”，促進從“有錯”向“有為”轉變。另一方面，注重從機制層面規範問責，制定防止問責泛化的7項工作措施，嚴格問責啟動、調查、審批、執行等各環節程序，釐清責任鏈條，嚴把性質認定、責任劃分和量紀尺度關口，注重問責調查和容錯糾錯評估同步啟動，考慮是否符合容錯情形，精準區分故意和過失、因私和因公、違規和試錯，進一步激勵保護幹部幹事創業積極性。

