美航天局回應宇航員聽到“星際客機”脈衝聲

中評社北京9月3日電／據新華社報導，據美國媒體報導，搭乘美國波音公司“星際客機”飛船赴國際空間站的宇航員日前聽到飛船發出奇怪脈衝聲，並聯繫位於休斯敦的任務控制中心求助。美國航天局2日表示，宇航員聽到飛船發出的脈衝聲是飛船與空間站之間音頻配置所致，目前已停止。



美國航天局在社交媒體X上發文稱，美國宇航員巴裡·威爾莫爾聽到“星際客機”飛船揚聲器發出的脈衝聲已經停止。這種聲音是空間站與“星際客機”之間音頻配置導致的。國際空間站的音頻系統非常複雜，允許多個航天器與模塊互連，因此經常會出現反饋雜音。按要求，宇航員在聽到通信系統發出聲音時應聯繫任務控制中心。



該文稱，威爾莫爾聽到的揚聲器反饋雜音對宇航員、“星際客機”或空間站的運行均沒有技術影響，包括“星際客機”不早於9月6日脫離國際空間站不載人返回地球的計劃不受影響。



美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯6月5日搭乘“星際客機”從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空，6月6日飛抵國際空間站。飛船原定6月14日脫離空間站返回地球，但因推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。美國航天局8月30日宣布，“星際客機”計劃於9月6日脫離國際空間站啟程返回地球。兩名宇航員將於明年2月改乘美國太空探索技術公司的“龍”飛船返回地球。



