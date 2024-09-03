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波黑伊利扎市移民衝突致一人死亡
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2024-09-03 12:15:31
中評社北京9月3日電／據新華社報導，波黑警方2日說，該國薩拉熱窩州伊利扎市當晚發生一起移民衝突事件，造成一人死亡。
據薩拉熱窩州檢察院消息，當地時間18時左右，多名移民在伊利扎市一公共場所發生爭執，衝突升級後有人開槍射擊，一名20多歲男子送醫後不治身亡。
事件發生後，薩拉熱窩州內務部迅速展開調查。警方在當地電視台附近逮捕多名嫌疑人，並封鎖電視台附近一個汽車站。
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