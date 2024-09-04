中非合作論壇吹風會：已成金字招牌

吹風會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月4日電（記者 海涵）2024年中非合作論壇峰會新聞中心9月3日上午舉行吹風會，中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫介紹2024年中非合作論壇峰會總體情況，並回答記者提問。劉豫錫表示，這次峰會是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交，峰會計劃通過《宣言》和《行動計劃》兩份成果文件，旨在傳承弘揚真實親誠對非政策理念、正確義利觀和中非友好合作精神。



劉豫錫指出，中非合作論壇成立24年特別是進入新時代以來，始終秉持共商共建共享原則，論壇建設成績喜人，已經成為中非合作的“金字招牌”，引領國際對非合作、深化“全球南方”合作的一面旗幟。



談及如何看待中非關係在當今國際格局中的地位和作用，劉豫錫表示，非洲是新中國外交的出發地之一。發展同非洲國家的團結合作是我們長期的、堅定的戰略選擇和歷史選擇。中非結下了牢不可破的兄弟情誼。中國人重情義，從來不會忘記老朋友。



談及中非合作，劉豫錫表示，非洲始終是中國外交的優先方向，近年來，元首外交引領中非友好和合作步入新的歷史階段。這次非洲國家踴躍來華參加峰會，再次證明了在中非雙方領導人的引領下，中非團結合作發展之路將會越來越寬。

