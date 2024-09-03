日本大米荒未解　大阪府呼籲投放儲備米被拒

這是7月26日在日本東京一家連鎖超市拍攝的貨架上的大米。（圖源：新華社） 中評社北京9月3日電／據新華社報導，日本首都圈地區和大阪府等地近期“大米荒”持續，許多超市的大米出現斷貨或限購情況。大阪府官員2日再次呼籲日本中央政府盡快投放儲備米，以緩解供應緊張、平抑大幅上漲的米價，但遭到中央政府官員拒絕。



日本部分地區7月開始出現“大米荒”，現已波及更多地區。據日本媒體2日報導，首都東京及附近地區大米供應緊張的情況仍在持續，大阪府許多超市的大米也處於斷貨狀態。雖然近日有部分新米上市，但一些新米價格上漲至去年同期的兩倍，令不少消費者望而卻步。



大阪府知事吉村洋文2日再次呼籲農林水產省投放政府儲備大米，以緩解“大米荒”並平抑高昂的米價。按他的說法，在供應緊張背景下，新米上市後需求量激增、價格大幅上漲，投放儲備米有助於降低米價。



此前，他曾在8月26日呼籲日本政府投放政府儲備米，稱“沒必要讓大米在倉庫里沉睡”，得到零售商和消費者支持。據日本媒體報導，日本政府儲備米總量約為100萬噸。



日本農林水產省隨後以投放儲備米恐對大米流通造成影響為由，拒絕了這一要求。日本內閣官房長官林芳正2日在記者會上表示政府無意投放儲備米。他說，政府儲備米是在全年大米供應不足的情況下投放。而現階段新米陸續上市，大米緊缺狀況將隨之緩解。