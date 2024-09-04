劉豫錫談中非關係：中國人從不會忘記老朋友

中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫（中評社 海涵攝） 中評社北京9月4日電（記者 海涵）中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫9月3日上午在2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉行的吹風會上表示，非洲是新中國外交的出發地之一。發展同非洲國家的團結合作是我們長期的、堅定的戰略選擇和歷史選擇。



劉豫錫說，中非建立外交關係將近70年。70年以來，雙方在爭取民族獨立的過程中，一直是相互聲援和相互支持的，在國家建設、經濟發展的征程上一貫相互支持。我們結下了牢不可破的兄弟情誼。中國人重情義，從來不會忘記老朋友。



“當今世界已經進入大變局的新時代，以中國和廣大非洲國家為代表的全球南方群體性的崛起的積極勢頭，必將給變亂交織的世界帶來更多的信心和希望。”劉豫錫說。



劉豫錫表示，在實現現代化的道路上，中非有著共同的理念、發展目標和任務。面對新的機遇和挑戰，中國和非洲更需要團結合作。中國將繼續堅持支持非洲國家走符合自身國情的發展道路，支持非洲一體化建設、非洲國家維護主權安全發展的利益。同非洲國家攜手共建“一帶一路”，落實三大倡議等理念，共築高水平的中非命運共同體，更好地造福中非人民，為共建人類命運共同體作出更大的新的貢獻。

