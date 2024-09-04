劉豫錫：非洲始終是中國外交的優先方向

中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫（中評社 海涵攝） 中評社北京9月4日電（記者 海涵）中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫9月3日上午在2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉行的吹風會上表示，非洲始終是中國外交的優先方向，近年來，元首外交引領中非友好和合作步入新的歷史階段。這次非洲國家踴躍來華參加峰會，再次證明了在中非雙方領導人的引領下，中非團結合作發展之路將會越來越寬。



劉豫錫說，中國和非洲很多同屬發展中國家，理念相通，都是“全球南方”的重要成員，這一天然屬性將雙方緊密聯繫在一起。



劉豫錫表示，中非雙方守望相助，早已經結成休戚與共的命運共同體。不管世界風雲如何變幻，中國對非洲的服務始終堅持五不原則，即不干預非洲的發展道路，不干涉非洲的內政，不把意志強加於人，不在援助中附加任何的政治條件，也不在投融資當中謀取政治的私利。這些理念符合中國己所不欲、勿施於人的文化傳統，也符合非洲的文化傳統。這是中非命運與共、攜手同行的成功密碼。



劉豫錫介紹，中非務實合作的成果碩果累累。他舉例說，我們在埃及的新行政首都，有一個高達385米的非洲第一高樓已經拔地而起。在埃塞俄比亞中非合作建設的非洲疾控中心總部大樓正在落成啟用，包括兩棟主樓，還有兩個實驗樓，占地面積超過了2萬平方米。在科特迪瓦我們合作建成了體育場，已經成功地築夢2024年非洲杯。同時埃塞俄比亞的咖啡、南非的柑橘，還有非洲的牛油果，這些特色產品正在越來越多地進入中國市場。中非的農產品貿易合作增勢喜人。



劉豫錫表示，中方始終願意一如既往地和非洲兄弟推進和平發展的事業，繼續相互支持，中非雙方將堅定地站在歷史正確的一面，做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。





