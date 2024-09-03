我國首艘雙動力挖泥船完成海試

中評社北京9月3日電／據央視新聞報導，近日，我國首艘採用LNG雙燃料動力系統大型耙吸挖泥船“新海鱘”輪順利完成全部海試任務，各項試驗結果符合設計標準。這標誌著“新海鱘”輪的各項性能已具備運營條件，進入交付倒計時階段。



“新海鱘”輪由中交疏浚投資建造，總長155.7米，型寬30米，型深13.5米，設計泥艙最大艙容16808立方米，該船配置1550立方LNG雙耳罐，可滿足施工作業條件下連續14天用氣量。



本次為期兩天的試航中，“新海鱘”輪完成燃氣模式下挖泥試驗等功能試驗，雙燃料船舶動力裝置具有與柴油機基本同等的動力性指標。在LNG模式下能夠減少90%的氮氧化物及20%的二氧化碳排放，消除硫氧化物及顆粒物的排放，滿足國際海事組織排放要求，船舶性能、環保指標、技術水平均達到國際領先水平。



“新海鱘”輪可實現“一鍵疏浚”和能效智能優化，典型工況下可進行“無人疏浚”，由AI代替人工操作，有效提升疏浚安全和效能。



據介紹，“新海鱘”輪投產後，將開啟我國LNG清潔能源在挖泥船上的應用，填補我國LNG動力在疏浚行業上運用的空白，也將為我國按期實現“3060”雙碳目標作出積極貢獻，引領和促進我國疏浚行業綠色轉型發展。



據悉，“新海鱘”輪預計9月中旬正式投入運營，主要用於沿海港口、深水航道的疏浚吹填及海岸維護等工程，對助推國內綠色航運發展具有重大意義。