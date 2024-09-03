我國研製出高時空分辨率衛星遙感地圖

中評社北京9月3日電／據新華社報導，記者從長光衛星技術股份有限公司瞭解到，該公司發布了高清遙感地圖，即“吉林一號”全球一張圖。該遙感地圖具有覆蓋範圍廣、時效性強、影像分辨率高、色彩還原度高等特點，可用於農林水利、自然資源等領域。



遙感地圖由遙感衛星拍攝的影像製作而成。不同於傳統地圖，用遙感地圖可以看到真實的地貌。



此次發布的“吉林一號”全球一張圖，是長光衛星利用自有的“吉林一號”衛星星座，從拍攝的690萬景衛星影像中精選120萬景影像製作而成。



“我們將很多張不同地點的衛星影像拼在一起，拼成一張全世界範圍的地圖。”長光衛星數據中心主任於樹海說，這張遙感地圖上，分辨率0.5米的影像占比超90%，2023年度影像覆蓋時相占比超過95%。“吉林一號”全球一張圖兼顧了高空間分辨率、高覆蓋率和高時間分辨率。



長光衛星運管研究室主任李峰說，該圖的成功研製，一方面得益於公司108顆“吉林一號”衛星在軌運行。“吉林一號”星座是目前全球最大的亞米級商業遙感衛星星座。另一方面，團隊攻克了多重覆蓋智能化數據篩選、大區域幾何糾正及表觀一致性處理等關鍵技術，將大區域衛星數據生產與集群調度深度結合，有效保障了“吉林一號”全球一張圖的生產速率及圖像質量。



於樹海說，通過“吉林一號”全球一張圖，人們可以精準掌握全球新能源產業發展格局、全球農作物種植結構分區、全球重要目標變化監測等多維信息，在能源、農業、水利、地質等眾多領域將發揮重要作用。