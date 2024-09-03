趙樂際分別會見馬里、赤道幾內亞總統

中評社北京9月3日電／據外交部網站報導，2024年9月2日，全國人大常委會委員長趙樂際在北京分別會見馬里總統戈伊塔、赤道幾內亞總統奧比昂。



在會見戈伊塔時，趙樂際表示，今天習近平主席同戈伊塔總統進行了富有成果的會晤，共同決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。中方願同馬方一道，落實好兩國元首重要共識，深化各領域合作，更好造福兩國人民。中非合作論壇是深化全球南方合作的一面旗幟。中方願同包括馬里在內的非洲國家攜手推動雙邊關係和中非關係向前發展。中國全國人大願同馬里議會加強各層級、各領域交流，為兩國務實合作提供法律保障。



戈伊塔表示，馬方高度讚賞習近平主席提出的重要理念倡議，衷心感謝中國為馬里提供的寶貴幫助。馬方恪守一個中國原則，願同中方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，不斷深化各領域務實合作。



在會見奧比昂時，趙樂際表示，中國同赤道幾內亞是肝膽相照的好朋友、好夥伴，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中方願同赤道幾內亞一道，落實好兩國元首重要共識，在全球發展倡議、共建“一帶一路”、中非合作論壇框架內，加強發展戰略對接，深化雙方在基礎設施、衛生、能礦、農業等領域合作，打造更多新的合作增長點。中國全國人大願同赤道幾內亞議會保持友好交流合作，助力國家關係發展。



奧比昂熱烈祝賀中非合作論壇北京峰會即將舉行，表示赤道幾內亞堅定支持習近平主席提出的系列全球倡議，恪守一個中國原則，願同中方攜手深化雙邊關係，推動各領域務實合作。