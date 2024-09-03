王滬寧分別會見多哥總統、萊索托首相

中評社北京9月3日電／據外交部網站報導，2024年9月2日，全國政協主席王滬寧在京分別會見來華出席中非合作論壇北京峰會的多哥總統福雷、萊索托首相馬特凱恩。



在會見福雷時，王滬寧表示，習近平主席同你舉行富有成果的會晤，共同決定將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係。中方願同多方一道，認真落實兩國元首達成的重要共識，賡續傳統友好，增進戰略互信，推動中多友好合作不斷結出新碩果。中國全國政協願為此作出積極貢獻。



福雷表示，很高興同習近平主席成功會晤。中國始終真誠幫助非洲，是值得信賴的夥伴。中國越成功，非洲越發展。非中友好已成為“非洲共識”，非中關係為世界注入穩定性。多哥將繼續堅定同中國站在一起，互信互助、團結合作，共促和平安全和發展繁榮。



石泰峰、王東峰等參加會見。



在會見馬特凱恩時，王滬寧表示，今年是中萊復交30周年，習近平主席和萊索托領導人共同決定將中萊雙邊關係提升為戰略夥伴關係。中方願同萊方一道，以中非合作論壇峰會為契機，加強發展理念和改革經驗交流互鑒，拓展深化兩國各領域合作，推動中萊、中非關係更上一層樓。中國全國政協願為此作出積極貢獻。



馬特凱恩高度讚賞中方推動中非合作論壇成果在萊落地，為萊索托人民帶來實實在在的利益，表示期待深化務實合作，加強黨際交往，借鑒中方治國理政經驗。萊方將恪守一個中國原則，相信中國必將實現完全統一。



石泰峰、穆虹、王東峰等參加會見。