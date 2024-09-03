今年夏天，“旅居雲南”火了

中評社北京9月3日電／據新華社報導，一座旅遊資源並不突出的城市，憑借一抹清涼，一個夏天吸引上百萬人次旅居，遊客旅居時間人均超過10天、最長超過3個月。



一個洱海邊不知名的小村莊，竟吸引了上千名“新村民”，其中不少還是國內知名藝術家。



雲南，素來是國內熱門旅遊目的地。隨著旅居康養熱潮興起，許多遊客在雲南放慢腳步，流連忘返，小住上十來天，甚至幾個月，細細品味“有一種叫雲南的生活”。



不用吹空調的夏天



這個夏天，為了躲過炎炎酷暑，王慶春老人又是在外地過的。要不是趕著回去上老年大學的課程，她還想再多待一段時間。



7月初，王慶春和老伴從最高氣溫近40℃的湖南長沙出發，乘坐高鐵抵達夏季平均氣溫僅19.7℃的雲南曲靖避暑。“我們這次要待兩個多月。來到這裡感覺一下子就涼快了很多，這裡啥都有，就是沒有空調。”



他們這是第二次來曲靖度夏，看中的就是這裡舒適宜人的氣候。



曲靖地處雲南東部，年平均氣溫15.1℃，夏季平均氣溫為19.7℃，是有名的避暑勝地。曲靖市文化和旅遊局介紹，2023年夏天，曲靖累計接待避暑遊客200萬人次，單日接待量最高達27萬人次，實現旅遊綜合收入236.27億元。



曲靖市文化和旅遊局介紹，除目前已趨成熟的針對中老年遊客的避暑旅居游，曲靖市還瞄准數字游民、自由職業者等群體，謀劃推進了馬龍區土瓜衝村、沾益區紅瓦房村、宣威市戈平村等一批高品質旅居村建設，目前已初見成效。



得益於突出的氣候優勢，春城昆明同樣迎來了避暑旅居高峰。上個月，趁著孩子放暑假，姚女士一家從廣州專程來到昆明避暑，在市中心租了一套三居室。“基本上把昆明好玩的地方都逛了一遍，舒舒服服地帶孩子過個夏天。”



“夏日的雲南，是無數人心中的避暑天堂。”雲南省文化和旅遊廳黨組成員錢坤說，雲南地理條件獨特，95個縣（區）夏季擁有清涼宜人的氣候，尤其是香格里拉市等地被外界稱為“天然空調”。



避暑需求旺盛，供給端也不掉檔。從山川湖泊到古城村落，今年夏季，雲南文旅部門設計了10條精品避暑旅遊線路，涵蓋咖啡風情、歷史尋蹤、傣醫藥康養等主題，可滿足不同年齡段、不同興趣愛好的遊客需求。