蔡奇分別會見吉布提總統、塞舌爾總統

中評社北京9月3日電／據外交部網站報導，2024年9月2日，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在釣魚台國賓館分別會見來華出席中非合作論壇北京峰會的吉布提總統蓋萊、塞舌爾總統拉姆卡拉旺。



在會見蓋萊時，蔡奇表示，中吉建交45年來，始終平等相待、相互尊重、相互支持，堪稱南南國家團結合作的典範。習近平主席同總統先生共同決定將中吉關係提升為全面戰略夥伴關係，為中吉關係未來發展指明了方向。中方願同吉方一道，以兩國元首重要共識為引領，不斷深化政治戰略互信，拓展各領域務實合作，在地區問題上加強協作，推動雙邊合作取得更多新成果。



蓋萊表示，吉方欽佩中國共產黨帶領中國人民取得舉世矚目成就，衷心感謝中方對吉經濟社會發展提供幫助，願著眼吉中關係新定位，進一步擴大雙方各領域務實合作，更好造福兩國人民。



在會見拉姆卡拉旺時，蔡奇表示，中塞友誼歷經時間洗禮，愈發展現蓬勃生機，這是兩國人民必須珍惜和傳承的精神財富。習近平主席同總統先生舉行了富有成果的會晤，共同宣布將中塞關係提升為戰略夥伴關係，這將指引兩國關係全方位發展。中方願同塞方一道，落實好兩國元首重要共識，繼續做真誠友好、彼此信賴、相扶相伴、共同發展的好夥伴，把中塞傳統友誼轉化為更多惠及兩國人民的務實成果。



拉姆卡拉旺表示，塞中人民傳統友好，互利合作成果豐碩。塞方將堅定恪守一個中國原則，同中方進一步拓展各領域務實合作，推動塞中戰略夥伴關係深入發展。